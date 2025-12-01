CINÉ-CLUB « UNE HISTOIRE DE FOU » Murviel-lès-Béziers
jeudi 11 décembre 2025.
CINÉ-CLUB « UNE HISTOIRE DE FOU »
Murviel-lès-Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : 2025-12-11
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Berlin 1921, Talaat Pacha, principal responsable du génocide Arménien est exécuté dans la rue par Soghomon Thelirian. Alram, jeune marseillais d’origine arménienne, fait sauter à Paris la voiture de l’ambassadeur de Turquie. Gilles, qui a perdu l’usage de ses jambes dans l’attentat, voit sa vie brisée.
A 20h30 à la salle Multi-activités.
Tarifs 4€ la séance 10€ le carnet de 4 séances
Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 6 43 92 46 84
English :
In Berlin in 1921, Talaat Pasha, the man most responsible for the Armenian genocide, is executed in the street by Soghomon Thelirian. Alram, a young Armenian from Marseilles, blows up the Turkish ambassador’s car in Paris. Gilles, who lost the use of his legs in the attack, sees his life shattered.
At 8.30pm at the Salle Multi-activités.
Prices: 4? per session 10? book of 4 sessions
German :
Berlin 1921, Talaat Pascha, der Hauptverantwortliche für den Völkermord an den Armeniern, wird von Soghomon Thelirian auf der Straße hingerichtet. Alram, ein junger Mann aus Marseille mit armenischen Wurzeln, sprengt in Paris das Auto des türkischen Botschafters in die Luft. Gilles, der bei dem Anschlag die Benutzung seiner Beine verliert, sieht sein Leben zerbrochen.
Um 20:30 Uhr in der Salle Multi-activités.
Preise: 4? pro Sitzung 10? pro Heft mit 4 Sitzungen
Italiano :
Nel 1921, a Berlino, Talaat Pacha, il maggior responsabile del genocidio armeno, fu giustiziato in strada da Soghomon Thelirian. Alram, un giovane armeno di Marsiglia, fa esplodere l’auto dell’ambasciatore turco a Parigi. Gilles, che ha perso l’uso delle gambe nell’attentato, vede la sua vita sconvolta.
Alle 20.30 presso la Salle Multi-activités.
Prezzo: € 4 a seduta € 10 per un libro di 4 sedute
Espanol :
En Berlín, en 1921, Talaat Pacha, máximo responsable del genocidio armenio, es ejecutado en la calle por Soghomon Thelirian. Alram, un joven armenio de Marsella, hizo explotar el coche del embajador turco en París. Gilles, que perdió el uso de las piernas en el atentado, ve su vida destrozada.
A las 20.30 h en la Sala Multiactividades.
Precio: 4 euros por sesión 10 euros por un libro de 4 sesiones
L’événement CINÉ-CLUB « UNE HISTOIRE DE FOU » Murviel-lès-Béziers a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT AVANT-MONTS