Ciné-Club: Une Vie Démente Saint-Affrique

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés quand Suzanne, la mère d’Alex, adopte un comportement de plus en plus farfelu.

Un film de Ann Sirot et Raphaël Balboni

Sortie Novembre 2021

Genre Comédie

Avec Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay

Entre l’enfant désiré et l’enfant que Suzanne redevient, tout s’emmêle.

C’est l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple qui découvre la parentalité à l’envers

Sens critique Johngarpe

Original dans le fond mais aussi dans sa forme, le film dépeint des situations dramatiques sans sombrer dans le tragique, bien au contraire.

On sourit beaucoup. Il est élégant, drôle, voire savoureux par moments, mais il n’empêche pas de prendre la mesure du bouleversement de la vie des proches du malade et des difficultés qu’il faut surmonter.

Avec intelligence et poésie, les deux réalisateurs nous démontrent qu’avec de l’amour et de la générosité, on peut surmonter tant de choses.

Un film qui fait chaud au cœur, dont je suis sortie heureuse malgré la gravité du sujet. Je suis consciente que ce que j’écris dégouline de bons sentiments mais pas le film. Il n’est extrême, ni dans le comique, ni dans le dramatique et c’est toute sa réussite.

Les acteurs, notamment la mère, sont épatants. .

