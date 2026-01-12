Ciné-club Vézère Elmer Gantry, le charlatan Allassac

Ciné-club Vézère Elmer Gantry, le charlatan

Elmer Gantry, voyageur de commerce beau parleur, croise le chemin de l’évangéliste Sœur Sharon Falconer, flaire la bonne affaire, se convertit et rencontre un immense succès en tant que prédicateur inspiré. Mais son passé finira par le rattraper…

Avec Elmer Gantry, le charlatan, adapté par Richard Brooks du roman homonyme de Sinclair Lewis, c’est tout un pan folklorique et sociologique de l’Amérique des années 50 qui nous est livré, avec une plongée étourdissante dans le monde des prédicateurs itinérants qui parcourent villes et villages pour répandre la bonne parole.

Film réalisé par Richard Brooks et sorti en 1960.

Durée 2h16.

Tarif 6€

Tarif adhérent 3€

Projection du Ciné-club Vézère.

Abonnements et billets d’entrée sur place ou par tel 06 88 89 08 87. .

