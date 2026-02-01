Ciné-club – Vor der Morgenröte Maison Heinrich Heine Paris

Drame historique, Allemagne/France/Autriche, 2016, 106 min, vostfr

réalisé par Maria Schrader

avec Josef Hader, Barbara Sukowa et Aenne Schwarz

1936 : Stefan Zweig fuit l’Europe pour échapper aux nazis. Son exil

commence à Rio, où il assiste à un banquet donné en son honneur, se

poursuit à Buenos Aires, où il participe au congrès du P.E.N., et passe

par New York, où il reprend contact avec sa première femme. À l’automne

1941, il s’installe avec sa seconde épouse Lotte à Petrópolis, au

Brésil, où il rédige Le Joueur d’échecs. Quelques mois plus tard, le couple se suicide.

Contraint de fuir une Europe livrée au nazisme, Stefan Zweig entame un long exil qui le mène d’une reconnaissance internationale encore vive à une solitude tragique.

Le lundi 16 février 2026

de 20h00 à 21h50

gratuit Public jeunes et adultes.

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

