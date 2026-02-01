Ciné-club – Vor der Morgenröte Maison Heinrich Heine Paris
Ciné-club – Vor der Morgenröte Maison Heinrich Heine Paris lundi 16 février 2026.
Drame historique, Allemagne/France/Autriche, 2016, 106 min, vostfr
réalisé par Maria Schrader
avec Josef Hader, Barbara Sukowa et Aenne Schwarz
1936 : Stefan Zweig fuit l’Europe pour échapper aux nazis. Son exil
commence à Rio, où il assiste à un banquet donné en son honneur, se
poursuit à Buenos Aires, où il participe au congrès du P.E.N., et passe
par New York, où il reprend contact avec sa première femme. À l’automne
1941, il s’installe avec sa seconde épouse Lotte à Petrópolis, au
Brésil, où il rédige Le Joueur d’échecs. Quelques mois plus tard, le couple se suicide.
Contraint de fuir une Europe livrée au nazisme, Stefan Zweig entame un long exil qui le mène d’une reconnaissance internationale encore vive à une solitude tragique.
Le lundi 16 février 2026
de 20h00 à 21h50
gratuit Public jeunes et adultes.
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
