Ciné-club Voyage à Tokyo rue porte du petit garavet Allassac

Ciné-club Voyage à Tokyo

rue porte du petit garavet Salle culturelle Allassac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

N couple âgé entreprend un voyage pour rendre visite à ses enfants. D’abord accueillis avec les égards qui leur sont dus, les parents s’avèrent bientôt dérangeants. Seule Noriko, la veuve de leur fils mort à la guerre, semble réellement contente de les voir et trouve du temps à leur consacrer. Les enfants, quant à eux, se cotisent pour leur offrir un séjour dans la station thermale d’Atami, loin de Tokyo…

Novembre au pays des Jardins Zen. Voyage à Tokyo de Jasugiro Ozu représente une immersion totale dans cette civilisation raffinée et étrange que l’écrivain Amélie Nothomb nous a aidé à connaître et à comprendre ( Stupeur et tremblements , Métaphysique des tubes ). Pourtant au fil des générations, cet art de vivre si particulier s’est insensiblement transformé, s’est lentement occidentalisé..

20h, salle culturelle. Tarif 6€ Tarif adhérent 3€ Projection du Ciné-club Vézère. .

rue porte du petit garavet Salle culturelle Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 89 08 87

