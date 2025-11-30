Ciné Club Voyage à Tokyo (VO) Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André

Ciné Club Voyage à Tokyo (VO)

Rue Winston Churchill Cinéma du Val André Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-30 17:30:00

fin : 2025-11-30 19:45:00

2025-11-30

Drame.

Dans le cadre du cycle Japon , le Ciné Club du Val vous propose de visionner au cinéma le film Voyage à Tokyo de Yasujirô Ozu.

Un couple âgé entreprend un voyage pour rendre visite à ses enfants. D’abord accueillis avec les égards qui leur sont dus, les parents s’avèrent bientôt dérangeants. Seule Noriko, la veuve de leur fils mort à la guerre, semble réellement contente de les voir et trouve du temps à leur consacrer. Les enfants, quant à eux, se cotisent pour leur offrir un séjour dans la station thermale d’Atami, loin de Tokyo…

Durée 2h16. Film en VO sous-titrée. .

