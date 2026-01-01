Ciné-club – Wohin und zurück – Teil 2 Maison Heinrich Heine Paris
Ciné-club – Wohin und zurück – Teil 2 Maison Heinrich Heine Paris lundi 19 janvier 2026.
Drame historique, Autriche/Allemagne, 1986, 118 min, vostfr
réalisé par Axel Corti
avec Gabriel Barylli, Monica Bleibtreu et Tilli Breidenbach
La suite de la trilogie s’éloigne du personnage de Ferry Tobler pour
raconter le parcours de Freddy Wolff, lui aussi rescapé du nazisme,
depuis son arrivée à New York. L’accueil réservé aux exilé.es par les
autorités américaines est loin d’être chaleureux. Freddy rêve d’un
nouveau départ, mais se heurte rapidement à l’isolement et à la
précarité de la vie d’immigré sans ressources. Devenu vendeur, il tombe
amoureux de la fille de son patron et rêve de l’emmener à Santa Fe. Sa
situation devient toutefois intenable : persécuté en Autriche en tant
que Juif, puis stigmatisé comme immigré à New York, il est bientôt
assimilé à l’ennemi allemand à l’entrée en guerre des États-Unis. Il
décide alors de s’engager dans l’armée américaine pour combattre le
nazisme en Europe.
Le lundi 19 janvier 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/wohin-und-zuruck-teil-2/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine
