Drame historique, Autriche/Allemagne, 1986, 118 min, vostfr

réalisé par Axel Corti

avec Gabriel Barylli, Monica Bleibtreu et Tilli Breidenbach

La suite de la trilogie s’éloigne du personnage de Ferry Tobler pour

raconter le parcours de Freddy Wolff, lui aussi rescapé du nazisme,

depuis son arrivée à New York. L’accueil réservé aux exilé.es par les

autorités américaines est loin d’être chaleureux. Freddy rêve d’un

nouveau départ, mais se heurte rapidement à l’isolement et à la

précarité de la vie d’immigré sans ressources. Devenu vendeur, il tombe

amoureux de la fille de son patron et rêve de l’emmener à Santa Fe. Sa

situation devient toutefois intenable : persécuté en Autriche en tant

que Juif, puis stigmatisé comme immigré à New York, il est bientôt

assimilé à l’ennemi allemand à l’entrée en guerre des États-Unis. Il

décide alors de s’engager dans l’armée américaine pour combattre le

nazisme en Europe.

Le lundi 19 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

