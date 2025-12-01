Samedi 13 décembre, 15h30 > 17h30 | Assistez à la projection de ce film de Paul King.

Willy Wonka, un aspirant magicien, inventeur et chocolatier, arrive en Europe pour établir sa boutique de chocolat aux Galeries Gourmet. Ayant rapidement dépensé ses maigres économies, il est rabattu par Mr Bleacher chez Mme Scrubitt, et, malgré l’avertissement de l’orpheline et employé Noodle sur les petits caractères, il signe le contrat parce qu’il est analphabète. Pour payer les frais exigés par le contrat, Wonka présente aux Galeries Gourmet des « chocovols », des chocolats qui font voler les gens, faisant face à la moquerie des chocolatiers : Gerald Prodnose, Félix Fickelgruber et Arthur Slugworth. Ils appellent le chef de la police pour confisquer ses revenus pour avoir vendu du chocolat sans magasin. Le cartel du chocolat (composé de Slugworth, en tant que chef, de Prodnose et de Fickelgruber), qui existe en secret, exploite la faiblesse du chef en lui versant en pots-de-vin, leurs chocolats pour forcer Wonka à ne plus faire de chocolat et à quitter la ville, à le faire disparaître si ça ne marche toujours pas, car ils sont jaloux de son talent et de son faible prix.

Durée : 1h56 · Tout public à partir de 8 ans

Gratuit sur réservation : Prenez vos places sur Billetweb

Une projection gratuite sur inscription !

Le samedi 13 décembre 2025

de 15h30 à 17h00

gratuit

Inscription à l’accueil du Centre

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovich 75017 Paris

https://www.billetweb.fr/pro/madorobin cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr