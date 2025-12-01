Ciné-coiffure

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Venez découvrir ALTER EGO, un film au poil, et repartez avec la coiffure de Laurent Lafitte dans le film, après une séance pleine de surprises !

Soirée garantie sans pellicules !

Venez découvrir ALTER EGO, un film au poil, et repartez avec la coiffure de Laurent Lafitte dans le film, après une séance pleine de surprises !

Soirée garantie sans pellicules ! 4 .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover ALTER EGO, a hairy film, and leave with Laurent Lafitte’s hairstyle from the film, after a session full of surprises!

A dandruff-free evening guaranteed!

L’événement Ciné-coiffure Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO