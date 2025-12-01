Ciné-coiffure Château-Renard
Ciné-coiffure Château-Renard mercredi 1 avril 2026.
Ciné-coiffure
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 20:00:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Venez découvrir ALTER EGO, un film au poil, et repartez avec la coiffure de Laurent Lafitte dans le film, après une séance pleine de surprises !
Soirée garantie sans pellicules !
Venez découvrir ALTER EGO, un film au poil, et repartez avec la coiffure de Laurent Lafitte dans le film, après une séance pleine de surprises !
Soirée garantie sans pellicules ! 4 .
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
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English :
Come and discover ALTER EGO, a hairy film, and leave with Laurent Lafitte’s hairstyle from the film, after a session full of surprises!
A dandruff-free evening guaranteed!
L’événement Ciné-coiffure Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO
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