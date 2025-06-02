CINE COMEDY CLUB – PATHE CARRE DE SOIE Vaulx En Velin
CINE COMEDY CLUB – PATHE CARRE DE SOIE Vaulx En Velin jeudi 29 janvier 2026.
CINE COMEDY CLUB Début : 2026-01-29 à 20:30. Tarif : – euros.
QUI SERA LE MEILLEUR HUMORISTE DE L’ANNÉE ? Sélection au concours national du CINÉ COMEDY CLUB organisé dans toute la FranceChaque soir, 6 candidats et un seul gagnant Le jury ? C’est le public !!! Une soirée de rire entre amis !
PATHE CARRE DE SOIE 2 RUE JACQUARD 69120 Vaulx En Velin 69