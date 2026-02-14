Ciné concert ♥ La Princesse et le Rossignol, La Halle des Épinettes, Issy-les-Moulineaux

Ciné concert ♥ La Princesse et le Rossignol Dimanche 15 février, 15h00 La Halle des Épinettes Hauts-de-Seine

Entrée gratuite sur réservation en ligne conseillée. Ouverture des inscriptions 3 semaines avant l’événement.

Dans le cadre de la manifestation départementale la Science se livre, la Halle des Épinettes vous propose d’aborder la culture scientifique au cinéma à travers la philosophie et l’ornithologie. Avec le réseau Issy-Nature, elle vous accueille pour un ciné-concert :

La Princesse et le Rossignol (programme de courts métrages), dimanche 15 février à 15 h, durée 45 minutes, tout public.

Gratuit sur inscription conseillée. En cas d’empêchement, merci d’annuler dès que possible votre inscription sur la plateforme de réservation ou contactez-nous, afin de nous permettre d’accueillir d’autres participants.

Programme de courts métrages mis en musique et accompagnés en live au piano par Cyrille Aufaure.

La Princesse et le Rossignol (26 minutes) est projeté avec deux autres courts-métrages : L’aigle et le roitelet (6 minutes) et Moineaux (11 minutes).

Cerise a six ans. Elle vit avec ses parents dans leur grande propriété. Sa maman s’occupe de son éducation, lui enseigne la musique, la peinture. Passionnée par les oiseaux qu’elle observe depuis sa grande terrasse, Cerise ne se rend pas compte que la surprotection de son père l’empêche d’ouvrir ses ailes. Jusqu’au jour de ses sept ans, où elle reçoit en cadeau des jumelles qui lui permettent… de voir plus loin.

En parallèle du ciné-concert, participez à un atelier-découverte stop motion : anime ton animal préféré, en accès libre et en continu entre 14 h et 18 h, en famille dès 3 ans.

La Science se livre, initiée par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, vise de manière ludique et éducative à développer des actions scientifiques pour le grand public, susciter des vocations et sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la recherche actuelle. Pour cette 30ème édition, la manifestation est placée sous le signe de l’imaginaire.

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l'Egalité 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 38 21 05 https://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes

La Halle des Épinettes est un véritable pôle d'éducation aux images à Issy-les-Moulineaux de même qu'un espace privilégié pour l'échange et le dialogue, en complément du Ciné d'Issy.

Depuis son ouverture, l’établissement, géré par l’association CLAVIM, accueille également, dans une synergie originale, des animations de quartiers, des concerts amateurs, des spectacles des associations isséennes et propose des espaces de répétition et de représentation notamment pour les compagnies de théâtre et de danse relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux.

Projection gratuite, en famille dès 3 ans, mise en musique et accompagnée au piano par Cyrille Aufaure. CLAVIM La Halle des Épinettes

La Princesse et le Rossignol © Cinéma Public Films