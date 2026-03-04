Ciné-concert 360° NORD – L’hybride, Lille, L’hybride, Lille

Ciné-concert 360° NORD – L’hybride, Lille Jeudi 19 mars, 20h30 L’hybride Nord

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T20:30:00+01:00 – 2026-03-19T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-19T20:30:00+01:00 – 2026-03-19T22:30:00+01:00

360° NORD est un ciné-concert né de la rencontre de la compositrice Carla Pallone (Mansfield.TYA, Vacarme) avec le travail de la pionnière Anita Conti et de son livre et film éponyme Racleurs d’océan (1953).

En 1952, Anita Conti – océanographe, photographe, poète, visionnaire écologiste et féministe – embarque avec 60 hommes, destination les Grands Bancs de Terre-Neuve, pour observer et documenter la pêche à la morue. Elle en livre un témoignage ethnographique et artistique remarquable et particulièrement novateur pour son époque.

C’est ce témoignage composé d’images 16mm, de photographies et d’un journal de bord qui inspire Carla Pallone pour composer un chant et nouer un dialogue musical avec la poésie de l’œuvre d’Anita Conti.

Le ciné-concert sera suivi d’un échange avec Carla Pallone, puis de la projection de 3 courts métrages issus du programme Traversées aquatiques.

Dès 12 ans.

Durée du programme : 2h env. Pause à mi-parcours.

+ INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes : 19h

Ciné-concert et projection : 20h30

Bar et petite restauration sur place

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

> Toutes les infos

> Billetterie

L’hybride 18 rue gosselet, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532584 https://www.lhybride.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/47-CINE-CONCERT-360-NORD »}] [{« link »: « https://lhybride.org/cine-concert-360-nord/ »}, {« link »: « https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/47-CINE-CONCERT-360-NORD »}] Lieu culturel dédié à l’audiovisuel, L’hybride propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l’échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.

360° NORD est un ciné-concert né de la rencontre de la compositrice Carla Pallone avec le travail de la pionnière Anita Conti et de son livre et film éponyme Racleurs d’océan (1953).