Ciné-concert à Figeac Chantage d’Alfred Hitchcock Figeac

Ciné-concert à Figeac Chantage d’Alfred Hitchcock

2 bd pasteur Figeac Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2025-12-11 20:30:00

fin : 2025-12-11 22:00:00

2025-12-11

Tourné sur l’axe délicat du passage du muet au parlant, Blackmail allait être à la fois le premier film parlant d’Alfred Hitchcock et son dernier film muet.

Dans le cadre du Festival Synchro de la Cinémathèque de Toulouse, en partenariat avec l’ADRC et Gindou Cinéma.

2 bd pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

English :

Shot on the delicate axis of the transition from silent to talkies, Blackmail was to be both Alfred Hitchcock?s first talkie and his last silent film.

As part of the Festival Synchro de la Cinémathèque de Toulouse, in partnership with ADRC and Gindou Cinéma.

