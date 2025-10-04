Ciné-concert à Gendrey Médiathèque Intercommunale – Gendrey Gendrey

Ciné-concert à Gendrey Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque Intercommunale – Gendrey Jura

Entrée gratuite, 80 places disponibles

Ciné-concert avec deux courts métrages (total : 40 min), par Damien Groleau et Élise Kali

Une taupe, un lapin, un hérisson et un lynx qui n’ont qu’une seule envie, celle de s’amuser, se trouvent nez à nez avec la douce folie urbaine des hommes. Damien Groleau, tendrement inspiré par ces malicieux animaux, a composé une partition pétillante et joyeuse, qui fait – la petite taupe lui en est reconnaissante – quelques clins d’œil à la musique jazz des sixties. Élise Kali, quant à elle, s’est entourée d’objets aussi divers que sonores : des jouets de ses enfants et des appareils électroménagers glanés dans sa cuisine, qui donnent du relief aux nombreuses péripéties dont sont parsemées les deux courts métrages. Avec cette partition à quatre mains, les deux musiciens guident petits et grands avec douceur et humour au cœur de ce qu’est le cinéma : des images, de la musique mais aussi et surtout des émotions !

La Petite Taupe en ville, de Zdenek Miler

Un Lynx dans la ville, de Nina Bisiarina

Médiathèque Intercommunale – Gendrey 9 rue Richebourg 39350 Gendrey Gendrey 39350 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384810888 https://mediatheque.jura-nord.com/

©Atlantis productions