Ciné-concert à la chapelle de Christ Christ Guimaëc

Christ Chapelle Guimaëc Finistère

Début : 2025-09-28 18:00:00

fin : 2025-09-28 19:30:00

2025-09-28

Ciné-concert à la chapelle. Au programme, un montage de films muets datant des années 1930 aux années 1970 tournés dans la région. Les films seront accompagnés en musique live par le trio Nuit d’été Camille Aubret (violon), Emmanuelle Huteau (clarinette basse et voix), Kristina Kuusisto (bandonéon).

Cette soirée est un partenariat entre l’association 20 000 docs sur la Terre, le trio Nuit d’été et la cinémathèque de Bretagne. .

Christ Chapelle Guimaëc 29620 Finistère Bretagne

