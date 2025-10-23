Ciné Concert à l’Astrolabe Figeac Oiolossë Hellfest Figeac

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

2, Bd Pasteur Figeac Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-10-23 20:30:00
Venez passer une soirée concert + cinéma avec le groupe lotois de métal Oiolossë et un film sur le Hellfest !
2, Bd Pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78  astrolabe@grand-figeac.fr

English :

Come and enjoy an evening of concerts + cinema with the Lot metal band Oiolossë and a film about Hellfest!

German :

Verbringen Sie einen Konzert- + Filmabend mit der lothringischen Metalband Oiolossë und einem Film über das Hellfest!

Italiano :

Venite a godervi una serata di concerti e cinema con la Lot metal band Oiolossë e un film sull’Hellfest!

Espanol :

¡Ven a disfrutar de una velada de conciertos y cine con la banda de Lot metal Oiolossë y una película sobre el Hellfest!

