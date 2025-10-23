Ciné Concert à l’Astrolabe Figeac Oiolossë Hellfest Figeac
Ciné Concert à l’Astrolabe Figeac Oiolossë Hellfest Figeac jeudi 23 octobre 2025.
Ciné Concert à l’Astrolabe Figeac Oiolossë Hellfest
2, Bd Pasteur Figeac Lot
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 20:30:00
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Venez passer une soirée concert + cinéma avec le groupe lotois de métal Oiolossë et un film sur le Hellfest !
Venez passer une soirée concert + cinéma avec le groupe lotois de métal Oiolossë et un film sur le Hellfest ! .
2, Bd Pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 astrolabe@grand-figeac.fr
English :
Come and enjoy an evening of concerts + cinema with the Lot metal band Oiolossë and a film about Hellfest!
German :
Verbringen Sie einen Konzert- + Filmabend mit der lothringischen Metalband Oiolossë und einem Film über das Hellfest!
Italiano :
Venite a godervi una serata di concerti e cinema con la Lot metal band Oiolossë e un film sull’Hellfest!
Espanol :
¡Ven a disfrutar de una velada de conciertos y cine con la banda de Lot metal Oiolossë y una película sobre el Hellfest!
L’événement Ciné Concert à l’Astrolabe Figeac Oiolossë Hellfest Figeac a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Figeac