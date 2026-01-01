Ciné-concert Ailleurs Salle des fêtes du Mûrier Craon

Ciné-concert Ailleurs

Salle des fêtes du Mûrier 6 Rue du Mûrier Craon Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Compagnie Anaya

Il y a des compagnies qu’on prend plaisir à soutenir et à accueillir. Anaya fait partie de celles-là.

Souvenez-vous de ce fabuleux projet de Chœur éphémère accueilli en 2023 avec le concert d’Azadi Quartet à La Selle-Craonnaise. Cette année, la Saison du Pays de Craon accompagne leur nouveau projet un ciné-concert sur le film Ailleurs du réalisateur Gints Zilbalodis, que vous avez peut-être découvert en 2024 avec le magnifique et multi-primé Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau.

Ailleurs raconte l’histoire d’un jeune garçon qui se réveille seul sur uneîle après un accident d’avion. Pourchassé par une grande forme noire,il se lance alors dans une épopée fantastique faite de rencontres et depaysages étonnants, afin de retrouver la civilisation. Un film d’animationsans parole, mais plein de couleurs et d’émotions sur lequel vient seposer la voix enchanteresse de Camille Saglio.

www.assoanaya.fr .

Salle des fêtes du Mûrier 6 Rue du Mûrier Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 19 89 culture@paysdecraon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Compagnie Anaya

L’événement Ciné-concert Ailleurs Craon a été mis à jour le 2025-12-30 par SUD MAYENNE