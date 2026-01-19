Ciné-concert Ailleurs Sully-sur-Loire

Ciné-concert Ailleurs

22 Boulevard Jeanne d’Arc Sully-sur-Loire Loiret

Ciné concert avec le film Ailleurs

Ailleurs est un film d’animation créé par le réalisateur Gints Zilbalodis (césarisé et oscarisé pour son dernier film, Flow) dans lequel nous suivons, les périples d’un jeune homme qui atterrit sur une île inconnue et tente de rejoindre le village des hommes, à la suite d’un accident d’avion. Ce jeune héros se retrouve poursuivi par une créature géante, sombre, inquiétante, malveillante ou bienveillante ?

Accompagnés par les musiques jouées en direct, parfois rock, envoûtantes, aériennes, et toujours sensibles, nous parcourons des paysages oniriques, à la beauté stupéfiante. Palpitant et poétique !

Avec Camille Saglio (chant, guitare, sampler) et Matthieu Dufrene (accordéon, batterie).

– par la compagnie Anaya Dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully – .

Ciné concert with the film Ailleurs (Elsewhere)

