Ciné-Concert « Architect A » – Festival Rêves d’enfants Centre Culturel Coréen Paris
Ciné-Concert « Architect A » – Festival Rêves d’enfants Centre Culturel Coréen Paris mercredi 1 avril 2026.
À l’occasion du Festival Rêves d’enfants, le Centre Culturel Coréen présente Architect A, un ciné-concert exceptionnel accompagné par le groupe franco-coréen Samindongrak.
Réalisé par Lee Jong Hoon, Architect A est un court-métrage d’animation destiné aux enfants. Il raconte l’histoire d’un ancien architecte devenu livreur, invité par une vieille femme à construire une maison qui reflète sa vie et ses souvenirs
Le film est accompagné en direct par E’Joung-Ju, au geomungo (instrument traditionnel coréen en bois à 6 cordes), et Simon Mary à la contrebasse, tous deux membres du groupe Samindongrak, dont le nom, issu d’un idiome ancien, signifie « la joie partagée entre trois personnes ».
À l’occasion du Festival Rêves d’enfants, le Centre Culturel Coréen présente {Architect A}, un ciné-concert exceptionnel accompagné par le groupe franco-coréen Samindongrak.
Le mercredi 01 avril 2026
de 19h00 à 20h00
Le mercredi 01 avril 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit
Réservation fortement conseillée sur : www.centreculturelcoreen.mapado.com
Réservations groupes à rsvp@coree-culture.org
La réservation en ligne ouvrira 2 semaines avant la date de l’événement.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-01T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-01T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-01T15:00:00+02:00_2026-04-01T16:00:00+02:00;2026-04-01T19:00:00+02:00_2026-04-01T20:00:00+02:00
Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris
Métro -> 9 : Miromesnil (Paris) (170m)
Bus -> 2228324352808493 : Miromesnil (Paris) (170m)
Vélib -> Miromesnil – La Boétie (81.01m)
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