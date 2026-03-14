Ciné-Concert « Architect A » – Festival Rêves d’enfants Centre Culturel Coréen Paris

À l’occasion du Festival Rêves d’enfants, le Centre Culturel Coréen présente Architect A, un ciné-concert exceptionnel accompagné par le groupe franco-coréen Samindongrak.

Réalisé par Lee Jong Hoon, Architect A est un court-métrage d’animation destiné aux enfants. Il raconte l’histoire d’un ancien architecte devenu livreur, invité par une vieille femme à construire une maison qui reflète sa vie et ses souvenirs

Le film est accompagné en direct par E’Joung-Ju, au geomungo (instrument traditionnel coréen en bois à 6 cordes), et Simon Mary à la contrebasse, tous deux membres du groupe Samindongrak, dont le nom, issu d’un idiome ancien, signifie « la joie partagée entre trois personnes ».

À l’occasion du Festival Rêves d’enfants, le Centre Culturel Coréen présente {Architect A}, un ciné-concert exceptionnel accompagné par le groupe franco-coréen Samindongrak.

Le mercredi 01 avril 2026

de 19h00 à 20h00

Le mercredi 01 avril 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Réservation fortement conseillée sur : www.centreculturelcoreen.mapado.com

Réservations groupes à rsvp@coree-culture.org

La réservation en ligne ouvrira 2 semaines avant la date de l’événement.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-01T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-01T15:00:00+02:00_2026-04-01T16:00:00+02:00;2026-04-01T19:00:00+02:00_2026-04-01T20:00:00+02:00

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris

Métro -> 9 : Miromesnil (Paris) (170m)

Bus -> 2228324352808493 : Miromesnil (Paris) (170m)

Vélib -> Miromesnil – La Boétie (81.01m)

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