Ciné-concert + atelier Jardins enchantés Le Train Cinéma Hors-les-murs Portes-lès-Valence dimanche 29 mars 2026.
Le Train Cinéma Hors-les-murs 7, rue Victor Hugo Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Tarifs Spectacle 7€ Spectacle + atelier (2h) 10€
Début : 2026-03-29 14:30:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
2026-03-29
Programme de six courts métrages pour voyager au cœur de la nature et se laisser porter par un univers musical imaginaire et poétique joué en direct.
Séance suivie d’un goûter et d’un atelier parents-enfants d’initiation au ciné-concert.
Le Train Cinéma Hors-les-murs 7, rue Victor Hugo Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 85 46 billetterie@train-theatre.fr
English :
A program of six short films to take you on a journey to the heart of nature, and let yourself be carried away by an imaginary, poetic musical universe played live.
Screening followed by a snack and a parent-child introductory workshop to ciné-concert.
