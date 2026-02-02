Ciné-concert au Camji à Niort Niort

Ciné-concert au Camji à Niort

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

2026-02-05

Avec Olivier Desmulliez (guitare, synthé, banjo, voix), Samuel Allain (synthé, basse, voix) et Nicolas Degrande (batterie).

À la croisée de la musique électronique et de la pop psychédélique, TEMPS CALME propose des titres associant des guitares savamment réverbérées à la chaleur des synthétiseurs analogiques et au toucher subtil d’une batterie inventive. Tantôt mélodique, tantôt planante, la partition du trio dégage un charme irrépressible et embarque les spectateurs dans une relecture singulière du chef d’œuvre de Tati.

Une nouvelle expérience multisensorielle éminemment pop à ne pas manquer ! .

3 Rue de l’Ancien Musée Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 17 50 45

