CINÉ CONCERT AVEC LE PIANISTE RENÉ-MARC BINI GOSSES DE TOKYO DE YASUJIRÔ OZU Port-Vendres

CINÉ CONCERT AVEC LE PIANISTE RENÉ-MARC BINI GOSSES DE TOKYO DE YASUJIRÔ OZU

26 Avenue Castellane Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-07 20:30:00

Film muet Japon 1932

La chronique burlesque et mélancolique de la vie d’une famille dans la banlieue de Tokyo. Un panorama saisissant du Japon de l’entre-deux-guerres. Un film magnifique.

Accompagnement au piano par René-Marc Bini, compositeur de musiques de films.

26 Avenue Castellane Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 11 57

English :

Silent film Japan ? 1932

A burlesque, melancholy chronicle of a family’s life on the outskirts of Tokyo. A striking panorama of interwar Japan. A magnificent film.

Piano accompaniment by film composer René-Marc Bini.

