CINÉ CONCERT AVEC LE PIANISTE RENÉ-MARC BINI GOSSES DE TOKYO DE YASUJIRÔ OZU Port-Vendres samedi 7 mars 2026.
26 Avenue Castellane Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-07 20:30:00
2026-03-07
Film muet Japon 1932
La chronique burlesque et mélancolique de la vie d’une famille dans la banlieue de Tokyo. Un panorama saisissant du Japon de l’entre-deux-guerres. Un film magnifique.
Accompagnement au piano par René-Marc Bini, compositeur de musiques de films.
26 Avenue Castellane Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 11 57
English :
Silent film Japan ? 1932
A burlesque, melancholy chronicle of a family’s life on the outskirts of Tokyo. A striking panorama of interwar Japan. A magnificent film.
Piano accompaniment by film composer René-Marc Bini.
