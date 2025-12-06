Ciné-concert beatbox Médiathèque michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle

Ciné-concert beatbox

Médiathèque michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-12-06

Début : 2025-12-06 16:30:00

fin : 2025-12-06 17:20:00

Date(s) :

2025-12-06

Pendant la diffusion de courts-métrages, des musiciens bruitent et jouent en direct leurs partitions dans la tradition des films muets du début du 20ème siècle.

English :

During the screening of short films, musicians sound and play their scores live, in the tradition of early 20th-century silent films.

German :

Während der Ausstrahlung von Kurzfilmen vernehmen und spielen Musiker live ihre Partituren in der Tradition der Stummfilme des frühen 20. Jahrhunderts.

Italiano :

Durante la proiezione dei cortometraggi, i musicisti eseguono la colonna sonora e suonano dal vivo le loro partiture nella tradizione dei film muti dell’inizio del XX secolo.

Espanol :

Durante la proyección de cortometrajes, los músicos ponen banda sonora e interpretan sus partituras en directo, siguiendo la tradición del cine mudo de principios del siglo XX.

