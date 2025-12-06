Ciné-concert beatbox Médiathèque michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle
Ciné-concert beatbox Médiathèque michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle samedi 6 décembre 2025.
Ciné-concert beatbox
Médiathèque michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 16:30:00
fin : 2025-12-06 17:20:00
Date(s) :
2025-12-06
Pendant la diffusion de courts-métrages, des musiciens bruitent et jouent en direct leurs partitions dans la tradition des films muets du début du 20ème siècle.
.
Médiathèque michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71
English :
During the screening of short films, musicians sound and play their scores live, in the tradition of early 20th-century silent films.
German :
Während der Ausstrahlung von Kurzfilmen vernehmen und spielen Musiker live ihre Partituren in der Tradition der Stummfilme des frühen 20. Jahrhunderts.
Italiano :
Durante la proiezione dei cortometraggi, i musicisti eseguono la colonna sonora e suonano dal vivo le loro partiture nella tradizione dei film muti dell’inizio del XX secolo.
Espanol :
Durante la proyección de cortometrajes, los músicos ponen banda sonora e interpretan sus partituras en directo, siguiendo la tradición del cine mudo de principios del siglo XX.
L’événement Ciné-concert beatbox La Rochelle a été mis à jour le 2025-11-10 par Nous La Rochelle