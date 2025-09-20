Ciné-concert Bibliothèque départementale de La Réunion Saint-Denis
Ciné-concert Bibliothèque départementale de La Réunion Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.
Ciné-concert Samedi 20 septembre, 18h00 Bibliothèque départementale de La Réunion La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Ciné Concert : « Mon île… » de Soleïman Badat
Bibliothèque départementale de La Réunion 173 bis rue Jean Chatel – 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97476 Saint-Jacques La Réunion La Réunion [{« type »: « email », « value »: « bdr@cg974.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02062211396 »}]
Ciné Concert : « Mon île… » de Soleïman Badat
Crédit visuel: Soleïman Badat © ADAGP, Paris, 2025 / crédit photo: Jean-Marc Grenier