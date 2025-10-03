Ciné Concert Bibliothèque des Haras de Rodez Rodez

Nombre de places limité

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:30:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:30:00

Le duo « hors des sentiers battus » avec Marion au violoncelle et Jean-Baptiste à la contrebasse accompagnera le film de Buster Keaton « les fiancés en folie » le vendredi 3 octobre à 18h00 dans la salle de la Bibliothèque des Haras de Rodez.

Bibliothèque des Haras de Rodez Rue Eugène Loup 12000 RODEZ Rodez 12000 Aveyron Occitanie

Hors des sentiers battus