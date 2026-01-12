Ciné-concert Blackmail de Alfred Hitchcock Festival CDNA Espace Noriac Limoges

Ciné-concert Blackmail de Alfred Hitchcock Festival CDNA

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Dans le cadre du festival de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, assistez au ciné-concert de Blackmail d’Alfred Hitchcock (1929, 1h15). Les musiciens Arthur Guyard (synthés) et Cyril Bernhard (guitares) accompagnent en direct ce classique du cinéma muet.

Spectacle tout public. Information et réservation par mail en lien. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@cinemathequenouvelleaquitaine.fr

