Ciné-concert Breaking Bad Yohan Landry, Benoit Gaucher Vandœuvre-lès-Nancy jeudi 13 novembre 2025.
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Début : Jeudi Jeudi 2025-11-13 19:30:00
fin : 2025-11-13
2025-11-13
POST-ROCK SÉRIE CULTE
Série culte et rock indépendant font bon ménage. La preuve avec ce ciné-concert basé sur l’épisode mythique où une mouche provoque des catastrophes improbables et jubilatoires. Nul besoin de connaître la formule chimique de la série pour apprécier.
À noter Ce ciné-concert est déconseillé aux moins de 16 ans.
Billetterie en ligne.Tout public
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56 louise@centremalraux.com
English :
POST-ROCK CULT SERIES
Cult series and indie rock go hand in hand. The proof is in this cine-concert based on the mythical episode in which a fly causes improbable and jubilant catastrophes. You don’t need to know the show’s chemical formula to appreciate it.
Please note: This ciné-concert is not recommended for children under 16.
Tickets available online.
German :
POST-ROCK KULTSERIE
Kultserien und Indie-Rock passen gut zusammen. Der Beweis dafür ist dieses Filmkonzert, das auf der legendären Episode basiert, in der eine Fliege unwahrscheinliche und jubelnde Katastrophen auslöst. Man muss die chemische Formel der Serie nicht kennen, um sie zu genießen.
Hinweis: Dieses Filmkonzert ist für Kinder unter 16 Jahren nicht geeignet.
Online-Ticketverkauf.
Italiano :
POST-ROCK SERIE DI CULTO
Serie di culto e indie rock vanno a braccetto. La prova è in questo film-concerto basato sul leggendario episodio in cui una mosca provoca improbabili ed esultanti disastri. Non è necessario conoscere la formula chimica della serie per apprezzarla.
Attenzione: questo film-concerto non è consigliato ai minori di 16 anni.
Biglietti disponibili online.
Espanol :
POST-ROCK SERIE DE CULTO
Las series de culto y el indie rock van de la mano. La prueba está en esta película-concierto basada en el mítico episodio en el que una mosca provoca improbables y jubilosos desastres. No hace falta conocer la fórmula química de la serie para disfrutarlo.
Nota Esta película-concierto no está recomendada para menores de 16 años.
Entradas disponibles en línea.
