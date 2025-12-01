Ciné Concert Place du 19 mars 1962 Buis-les-Baronnies

Ciné Concert

Place du 19 mars 1962 Cinéma le reg’Art Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20 22:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Soirée ciné concert diffusion du film Les fiancées en folie de Buster Keaton mis en musique par Oleksandr Movchan à l’accordéon !

English :

Movie night: screening of Buster Keaton’s film Les fiancées en folie , set to music by Oleksandr Movchan on accordion!

