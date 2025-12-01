Ciné Concert Place du 19 mars 1962 Buis-les-Baronnies
Ciné Concert Place du 19 mars 1962 Buis-les-Baronnies samedi 20 décembre 2025.
Ciné Concert
Place du 19 mars 1962 Cinéma le reg’Art Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20 22:00:00
2025-12-20
Soirée ciné concert diffusion du film Les fiancées en folie de Buster Keaton mis en musique par Oleksandr Movchan à l’accordéon !
Place du 19 mars 1962 Cinéma le reg’Art Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 22 72
English :
Movie night: screening of Buster Keaton’s film Les fiancées en folie , set to music by Oleksandr Movchan on accordion!
