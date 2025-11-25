Ciné-concert burlesque : Buster Keaton bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Ciné-concert burlesque dans le cadre du festival close-up « Ville, architecture & paysage au cinéma »

Deux musiciens, Frédéric Pérol et Julien Coulon, mettent en musique des extraits de films de Buster Keaton. Un moment de rire et de découverte auditive et visuelle, en partenariat avec le festival Close up.

Tout public, à partir de 8 ans.

Le mardi 25 novembre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la porte montmartre 75018 Paris

+33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr