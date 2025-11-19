Ciné-concert burlesque Médiathèque Marguerite Duras Paris

Ciné-concert burlesque Médiathèque Marguerite Duras Paris mercredi 19 novembre 2025.

Au programme :

La maison démontable

Buster Keaton et Edward F. Cline | Comédie, USA • 1920, 22’ • muet

Un jeune couple se fait offrir une maison en kit. Il ne reste plus qu’à la monter. Ce serait facile si un rival n’avait pas inversé les numéros des caisses.

L’épouvantail

Buster Keaton et Edward F. Cline | Comédie, USA • 1920, 19’ • muet

Buster et Pylade, deux ouvriers agricoles partageant une maison qu’ils ont habilement aménagée, sont amoureux de la même jeune fille. Malheureusement, le père de celle-ci ne voit pas ces flirts d’un très bon oeil…

Le frigo déménageur

Buster Keaton et Edward F. Cline | Comédie, USA • 1922, 20’ • muet

Se retrouvant à la suite d’un quiproquo à conduire une charrette de déménagement, Keaton va déclencher un petit cataclysme lors du défilé annuel de la police. Il s’ensuit une course-poursuite totalement délirante : ce sont des centaines de policiers qui lui courent après, créant des vagues humaines qui s’agitent en tous sens.

Liberty (Vive la liberté) – sous réserve



Leo McCarey | Comédie, USA • 1929, 20’ • muet

Laurel et Hardy sont deux prisonniers évadés. Après s’être débarrassés de leurs vêtements de bagnards, ils s’aperçoivent qu’ils se sont trompés de pantalons.

Les musiciens Frédéric Perol : s’intéresse particulièrement au lien de la musique avec les images. Il a composé, depuis 2009, la bande-son de projets audiovisuels multiples pour le Musée du Louvre, Arte, France Télévisions, Les Films d’Ici, le Mémorial de la Shoah, etc. Julien Coulon : Guitariste classique de formation, son répertoire s’étend des musiques anciennes, orientales et celtiques jusqu’aux musiques actuelles. Spécialiste des cordes pincées, il a réalisé plusieurs albums et se produit régulièrement en concert.

Le Festival Close-up Close-Up est un festival International de Cinéma dont la vocation est de contribuer à une meilleure sensibilisation aux enjeux urbains, paysagers et environnementaux à travers le cinéma (documentaire, fiction, VR). Des projections, rencontres, masterclass, ciné-concerts, ateliers, … composent chaque année une programmation riche et variée, à destination de tous les publics, dans différents lieux d’Ile-de-France.

https://www.festivalcloseup.com/

Ces chefs-d’oeuvre du cinéma burlesque seront proposés dans le cadre de ciné-concerts orchestrés par Frédéric Pérol aux claviers, basses électroniques et Julien Coulon à la guitare, à la mandoline et au yukulele.

Projections proposées dans le cadre du Festival Close-up.

Le mercredi 19 novembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/