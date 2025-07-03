Ciné concert Buster Keaton Cinés Palace Épinal

Ciné concert Buster Keaton Cinés Palace Épinal dimanche 22 mars 2026.

Ciné concert Buster Keaton

Cinés Palace 50 Rue Saint Michel Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 17:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Pieter-Jelle de Boer, direction

Le compositeur Marc-Olivier Dupin s’est prêté à l’exercice audacieux de créer une musique nouvelle sur une trilogie de courts-métrages datant du début des années 1920. Cent ans séparent donc la réalisation des films de la composition de la musique l’occasion de rappeler l’intemporalité de cet artiste unique qu’était Buster Keaton, à la fois cascadeur et poète, véritable génie du burlesque qui, à l’instar de Charlie Chaplin, a marqué durablement l’histoire du 7ème art.Tout public

5 .

Cinés Palace 50 Rue Saint Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 35 55 37

English :

Pieter-Jelle de Boer, direction

Composer Marc-Olivier Dupin took on the daring exercise of creating a new score for a trilogy of short films dating from the early 1920s. One hundred years separate the making of the films from the composition of the music: an opportunity to recall the timelessness of this unique artist, Buster Keaton, both stuntman and poet, a true burlesque genius who, like Charlie Chaplin, left a lasting mark on the history of the 7th art.

German :

Pieter-Jelle de Boer, Leitung

Der Komponist Marc-Olivier Dupin hat sich der gewagten Aufgabe gestellt, eine neue Musik zu einer Trilogie von Kurzfilmen aus den frühen 1920er Jahren zu komponieren. Zwischen der Entstehung der Filme und der Komposition der Musik liegen also 100 Jahre. Dies ist eine Gelegenheit, die Zeitlosigkeit dieses einzigartigen Künstlers Buster Keaton in Erinnerung zu rufen, der gleichzeitig Stuntman und Poet war, ein wahres Genie des Burlesque, der wie Charlie Chaplin die Geschichte der 7.

Italiano :

Pieter-Jelle de Boer, direttore d’orchestra

Il compositore Marc-Olivier Dupin si è assunto l’audace compito di creare una nuova colonna sonora per una trilogia di cortometraggi risalenti ai primi anni Venti. Cento anni separano la realizzazione dei film dalla composizione delle musiche: un’occasione per ricordare l’atemporalità di quell’artista unico che è stato Buster Keaton, stuntman e poeta, un vero e proprio genio del burlesque che, come Charlie Chaplin, ha lasciato un segno indelebile nella storia della settima arte.

Espanol :

Pieter-Jelle de Boer, director de orquesta

El compositor Marc-Olivier Dupin se ha atrevido a crear una nueva partitura para una trilogía de cortometrajes de principios de los años veinte. Cien años separan la realización de las películas de la composición de la música: una oportunidad para recordar la intemporalidad del artista único que fue Buster Keaton, a la vez doble de acción y poeta, un verdadero genio burlesco que, como Charlie Chaplin, dejó una huella imperecedera en la historia del séptimo arte.

L’événement Ciné concert Buster Keaton Épinal a été mis à jour le 2025-07-03 par OT EPINAL ET SA REGION