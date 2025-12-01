Ciné-concert Cadet d’eau douce Cahors

Ciné-concert Cadet d’eau douce

Dans l’esprit d’une joyeuse folie sur Streamboat Bill Jr de Buster Keaton, inoubliable et drôle qui, au sommet de sa carrière, signe ici l’un de ses meilleurs films, Anahit SIMONIAN improvise en direct au piano ce ciné-concert à découvrir en famille !

In the spirit of the joyous madness of Streamboat Bill Jr by the unforgettably funny Buster Keaton, who at the height of his career made one of his best films, Anahit SIMONIAN improvises this live piano ciné-concert for the whole family to enjoy!

