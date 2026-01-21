Ciné-concert : cap sur les étoiles Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris

Dans le cadre des Rencontres Culture et Solidarité 2026, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé vous invite à une projection exceptionnelle de films muets issus de ses collections, consacrés au thème de la conquête spatiale. Témoins de l’imaginaire scientifique et artistique du début du XXᵉ siècle, ces courts métrages révèlent la manière dont le cinéma muet s’est emparé très tôt du rêve d’exploration de l’espace.

La séance sera accompagnée en direct au piano par les élèves du Conservatoire Maurice Ravel, pour une expérience vivante et immersive, comme au temps des premières salles obscures.

Un rendez-vous original mêlant cinéma, musique et rêve d’exploration !

Réservations par mail à accueil@fondationpathe.com

Embarquez pour un voyage dans les étoiles à travers des films muets rares, accompagnés en direct au piano.

Le mercredi 08 avril 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris

+33183791896 accueil@fondationpathe.com



