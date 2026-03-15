Ciné-concert / Cartoon’est pas si mal ! JASS CLUB PARIS Paris

Les musiciens Nicolas Boudou et Yannick Jamin proposent une nouvelle bande sonore des aventures de La petite taupe, une série de dessins animés tchèques créée en 1957 par le peintre et illustrateur Zdenek Miler.

Pour cette création originale qui mêle musique et bruitage, ils utilisent divers instruments à vent, à cordes, des percussions, et une multitude d’objets du quotidien détournés de leur usage avec humour.

— Tous âges (conseillé 2 à 8 ans)

De 15h à 16h

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

La Cie Cartoon’est pas si mal propose un ciné-concert pour enfant ! Un spectacle joyeux et festif empreint d’humour et de poésie.

Le dimanche 05 avril 2026

de 15h00 à 16h00

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-05T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-05T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-05T15:00:00+02:00_2026-04-05T16:00:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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