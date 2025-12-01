Ciné-concert Chaplin Salle Serge Reggiani Le Tréport
Salle Serge Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Le Tréport Seine-Maritime
Début : 2025-12-16 20:00:00
fin : 2025-12-16 21:00:00
2025-12-16
Trois courts métrages de Chaplin – L’Émigrant, Charlot Policeman et L’Évadé – reprennent vie sur grand écran grâce à la complicité des musiciens de l’ensemble de l’orchestre de l’Opéra Normandie Rouen dirigé par Dimitri Soudoplatoff et de trois compositeurs contemporains : Frédéric Unterfinger, Gilles Alonzo et Cyrille Aufort. Ces comédies tendres et universelles, réalisées entre 1914 et 1918, posent déjà les bases du génie de Chaplin : humour burlesque, critique sociale et regard profondément humain sur notre monde. Le ciné-concert restitue leur montage d’origine et recrée l’atmosphère des projections d’époque, avec musique jouée en direct.
Durée 60 min Tout public Tarif 14€ à 18€ .
Salle Serge Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 20 culturel@ville-le-treport.fr
