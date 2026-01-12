Ciné concert Charlot festival Place José Bès Casteljaloux
Ciné concert Charlot festival Place José Bès Casteljaloux samedi 24 janvier 2026.
Ciné concert Charlot festival
Place José Bès Ciné l'Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Musique jouée en live par le collectif Yoshiwara .
Place José Bès Ciné l'Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Ciné concert Charlot festival
