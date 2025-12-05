Ciné-Concert – Charlot joue Carmen de Bizet Cinéma L’Arlequin PARIS
Les élèves du conservatoire Jean-Philippe Rameau et les étudiants en L3, département Cinéma et Audiovisuel de l’Université Sorbonne Paris 3 vous proposent une soirée exceptionnelle au Cinéma Arlequin. Vous pourrez y découvrir un pot-pourri d’œuvres telles Charlot joue Carmen (1915) de Charlie Chaplin, illustré par des musiques de Georges Bizet (Carmen, l’Arlésienne
...), mais aussi des créations originales, improvisations et autres musiques
classiques.
Nous vous attendons nombreux !
Au programme, et accompagné en musique :
Cendrillon (1907) d’Albert Capellani
Les Générations comiques (1909) d’Émile Cohl
Dans le secteur de Saint-Mihiel (1906) d’Alfred Machin
Onésime horloger (1912) de Jean Durand
L’Épouvante (1911) d’Albert Capellani
Charlot joue Carmen (1915) de Charlie Chaplin
Ballet mécanique (1924) de Dudley Murphy et Fernand Léger
Un projet coordonné par Magali Goimard. Projet pédagogique porté par les étudiants en cinéma de la classe de Laurent Véray.
Avec la participation des classes de musiques et cinéma (Magali Goimard,) MAO (Alexandre Thivant) improvisation (Hélène Breschand), saxophone, (Chiharu Lemarié) et chant lyrique (Xavier Le
Maréchal).
Informations pratiques :
Tarif plein : 12€
Tarif réduit (Accompagnant élèves / + 65 ans / Étudiants) : 8€
Tarif étudiant conservatoire / – 18 ans : 5€
Un panorama de films muets de 1906 à 1925, proposé par le conservatoire Jean-Philippe Rameau et l’Université Sorbonne Paris 3, au cinéma Arlequin
Le vendredi 05 décembre 2025
de 20h00 à 22h00
payant
Public enfants, jeunes et adultes.
Cinéma L’Arlequin 76 rue de Rennes 75006 PARIS
