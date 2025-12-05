Ciné-Concert – Charlot joue Carmen de Bizet Cinéma L’Arlequin PARIS

Les élèves du conservatoire Jean-Philippe Rameau et les étudiants en L3, département Cinéma et Audiovisuel de l’Université Sorbonne Paris 3 vous proposent une soirée exceptionnelle au Cinéma Arlequin. Vous pourrez y découvrir un pot-pourri d’œuvres telles Charlot joue Carmen (1915) de Charlie Chaplin, illustré par des musiques de Georges Bizet (Carmen, l’Arlésienne

...), mais aussi des créations originales, improvisations et autres musiques

classiques.

Nous vous attendons nombreux !

Au programme, et accompagné en musique :

Cendrillon (1907) d’Albert Capellani

Les Générations comiques (1909) d’Émile Cohl

Dans le secteur de Saint-Mihiel (1906) d’Alfred Machin

Onésime horloger (1912) de Jean Durand

L’Épouvante (1911) d’Albert Capellani

Charlot joue Carmen (1915) de Charlie Chaplin

Ballet mécanique (1924) de Dudley Murphy et Fernand Léger

Un projet coordonné par Magali Goimard. Projet pédagogique porté par les étudiants en cinéma de la classe de Laurent Véray.

Avec la participation des classes de musiques et cinéma (Magali Goimard,) MAO (Alexandre Thivant) improvisation (Hélène Breschand), saxophone, (Chiharu Lemarié) et chant lyrique (Xavier Le

Maréchal).

Informations pratiques :

Tarif plein : 12€

Tarif réduit (Accompagnant élèves / + 65 ans / Étudiants) : 8€

Tarif étudiant conservatoire / – 18 ans : 5€

Lien de réservation

Un panorama de films muets de 1906 à 1925, proposé par le conservatoire Jean-Philippe Rameau et l’Université Sorbonne Paris 3, au cinéma Arlequin

Le vendredi 05 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

Public enfants, jeunes et adultes.

Cinéma L’Arlequin 76 rue de Rennes 75006 PARIS

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (88.04m)

