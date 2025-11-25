Ciné-concert : Charlot sur la route CENTRE DES ARTS Enghien-les-Bains

Charlie Chaplin, habitué à la scène depuis l’enfance, rejoint en 1913 le studio Keystone de Mack Sennett. C’est là qu’il élabore son personnage de vagabond et expérimente de nouvelles idées narratives : il introduit notamment une dimension sentimentale au burlesque. Après de nombreux courts-métrages qui le rendent célèbre, il réalise plusieurs chefs-d’œuvre pour les studios Essanay et Mutual, comme The Tramp, dans lesquels la personnalité du vagabond qu’il incarne prend sa forme définitive.

AU PROGRAMME :

– Charlot s’évade (The Adventurer)

– Charlot vagabond (The Tramp)

– Charlot boxeur (The Champion)

ACCOMPAGNEMENT MUSICAL PAR BIBI LOUISON

3 courts-métrages de Charlie Chaplin accompagnés au piano en live par Bibi Louison. Une merveille pour toute la famille, à partir de 6 ans !

Le dimanche 24 mai 2026

de 15h00 à 16h30

payant

Plein tarif : 12€

Tarif réduit : 10€

Tarif -12ans : 8€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-24T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-24T15:00:00+02:00_2026-05-24T16:30:00+02:00

CENTRE DES ARTS 12-16 Rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

https://www.cda95.fr/fr/agenda/cine-concert-charlot-sur-la-route centredesarts95@gmail.com