Ciné-concert : Charlot sur la route CENTRE DES ARTS Enghien-les-Bains
Charlie Chaplin, habitué à la scène depuis l’enfance, rejoint en 1913 le studio Keystone de Mack Sennett. C’est là qu’il élabore son personnage de vagabond et expérimente de nouvelles idées narratives : il introduit notamment une dimension sentimentale au burlesque. Après de nombreux courts-métrages qui le rendent célèbre, il réalise plusieurs chefs-d’œuvre pour les studios Essanay et Mutual, comme The Tramp, dans lesquels la personnalité du vagabond qu’il incarne prend sa forme définitive.
AU PROGRAMME :
– Charlot s’évade (The Adventurer)
– Charlot vagabond (The Tramp)
– Charlot boxeur (The Champion)
ACCOMPAGNEMENT MUSICAL PAR BIBI LOUISON
3 courts-métrages de Charlie Chaplin accompagnés au piano en live par Bibi Louison. Une merveille pour toute la famille, à partir de 6 ans !
Le dimanche 24 mai 2026
de 15h00 à 16h30
payant
Plein tarif : 12€
Tarif réduit : 10€
Tarif -12ans : 8€
Tout public.
CENTRE DES ARTS 12-16 Rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains
https://www.cda95.fr/fr/agenda/cine-concert-charlot-sur-la-route centredesarts95@gmail.com