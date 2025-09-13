Ciné-concert Choeurs d’Oiseaux Amboise

Ciné-concert Choeurs d’Oiseaux Amboise samedi 4 avril 2026.

Ciné-concert Choeurs d’Oiseaux

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04 11:35:00

Date(s) :

2026-04-04

Le samedi 4 avril 2026, les tout-petits sont invités à un ciné-concert poétique et immersif.

Ce ciné-concert de 35 minutes est composé de 5 courts métrages d’animation récents mettant en scène des oiseaux attachants, il aborde avec délicatesse des thèmes universels comme l’amitié, la découverte, la liberté et l’apprentissage.

Jeune public, dès 3 ans.

Le spectacle sera accompagné de l’exposition « Les oiseaux en-chanteurs » réalisée par le Museum d’Histoire Naturelle de Blois. 12 .

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34 billeterie@ville-amboise.fr

English :

On Saturday, April 4, 2026, little ones are invited to a poetic and immersive ciné-concert.

German :

Am Samstag, den 4. April 2026, sind die Kleinsten zu einem poetischen und immersiven Filmkonzert eingeladen.

Italiano :

Sabato 4 aprile 2026, i giovani sono invitati a un concerto-cinema poetico e coinvolgente.

Espanol :

El sábado 4 de abril de 2026, los jóvenes están invitados a un ciné-concierto poético y envolvente.

