Ciné-concert Choeurs d’Oiseaux Amboise

Le samedi 4 avril 2026, les tout-petits sont invités à un ciné-concert poétique et immersif.
Ce ciné-concert de 35 minutes est composé de 5 courts métrages d’animation récents mettant en scène des oiseaux attachants, il aborde avec délicatesse des thèmes universels comme l’amitié, la découverte, la liberté et l’apprentissage.
Jeune public, dès 3 ans.
Le spectacle sera accompagné de l’exposition « Les oiseaux en-chanteurs » réalisée par le Museum d’Histoire Naturelle de Blois. 12 .
Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34 billeterie@ville-amboise.fr
English :
On Saturday, April 4, 2026, little ones are invited to a poetic and immersive ciné-concert.
German :
Am Samstag, den 4. April 2026, sind die Kleinsten zu einem poetischen und immersiven Filmkonzert eingeladen.
Italiano :
Sabato 4 aprile 2026, i giovani sono invitati a un concerto-cinema poetico e coinvolgente.
Espanol :
El sábado 4 de abril de 2026, los jóvenes están invitados a un ciné-concierto poético y envolvente.
