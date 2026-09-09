Ciné – concert : Cinéma en Ruralité – « Le Caméraman » Centre culturel Chabeuil
mardi 3 novembre 2026 · Centre culturel · Chabeuil
Informations pratiques
Chabeuil
Ciné – concert : Cinéma en Ruralité – « Le Caméraman »
Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 18:30:00
fin : 2026-11-03 18:30:00
Date(s) :
2026-11-03
Une création de LUX (Viva Cinéma 2025) en collaboration avec Valence Romans Agglo.
Dès 5 ans
.
Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 59 69 contact@mairie-chabeuil.com
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English :
A production by LUX (Viva Cinéma 2025) in collaboration with Valence Romans Agglo.
Ages 5 and up
L’événement Ciné – concert : Cinéma en Ruralité – « Le Caméraman » Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-09 par Valence Romans Tourisme
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