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AGENDA · Chabeuil

Ciné – concert : Cinéma en Ruralité – « Le Caméraman » Centre culturel Chabeuil

mardi 3 novembre 2026 · Centre culturel · Chabeuil

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
mardi 3 novembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Centre culturel
Adresse
1 chemin du Pré aux Dames
Ville
26120 Chabeuil
Département
Drôme
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Chabeuil

Ciné – concert : Cinéma en Ruralité – « Le Caméraman »

Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 18:30:00
fin : 2026-11-03 18:30:00

Date(s) :
2026-11-03

Une création de LUX (Viva Cinéma 2025) en collaboration avec Valence Romans Agglo.
Dès 5 ans
  .

Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 59 69  contact@mairie-chabeuil.com

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English :

A production by LUX (Viva Cinéma 2025) in collaboration with Valence Romans Agglo.
Ages 5 and up

L’événement Ciné – concert : Cinéma en Ruralité – « Le Caméraman » Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-09 par Valence Romans Tourisme

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