Informations pratiques

Chabeuil

Ciné – concert : Cinéma en Ruralité – « Le Caméraman »

Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 18:30:00

fin : 2026-11-03 18:30:00

Date(s) :

2026-11-03

Une création de LUX (Viva Cinéma 2025) en collaboration avec Valence Romans Agglo.

Dès 5 ans

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Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 59 69 contact@mairie-chabeuil.com

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English :

A production by LUX (Viva Cinéma 2025) in collaboration with Valence Romans Agglo.

Ages 5 and up

L’événement Ciné – concert : Cinéma en Ruralité – « Le Caméraman » Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-09 par Valence Romans Tourisme