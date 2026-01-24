Ciné concert Vignobles des Verdots Conne-de-Labarde

Ciné concert

Vignobles des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Le Vignoble des Verdots accueille un ciné-concert autour du film muet Le Caméraman de Buster Keaton. Cette projection exceptionnelle est accompagnée en direct au piano par Uriel Valadeau, offrant une immersion musicale qui sublime l’humour et la poésie du cinéma burlesque.

Une soirée originale mêlant cinéma et musique, à vivre dans le cadre élégant du Vignoble des Verdots.

Tarifs

– Entrée concert 30 €

– Planche charcuterie et fromages 20 €

– Formule concert + dîner au restaurant 68 € personne .

Vignobles des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 34 31 contact@verdots.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné concert

L’événement Ciné concert Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-01-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides