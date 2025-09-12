Ciné-concert Contes et Silhouettes Cinéma Guéret
Ciné-concert Contes et Silhouettes Cinéma Guéret vendredi 27 mars 2026.
Ciné-concert Contes et Silhouettes
Cinéma 1 Rue du Sénéchal Guéret Creuse
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
2026-03-27
Une adaptation des célèbres contes de Grimm et de Perrault en ciné-concert.
Jazz, musique symphonique, épopée filmique, mélodies aux accents mozartiens ou encore samples électro, Contes et Silhouettes propose une traversée ludique et libre, à l’image de l’originalité créative de l’avant-gardiste Reiniger…
A partir de 4 ans. .
Cinéma 1 Rue du Sénéchal Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 26 44 cinema.senechal@gmail.com
