Ciné-concert Contes et Silhouettes Cinéma Guéret

Ciné-concert Contes et Silhouettes

Cinéma 1 Rue du Sénéchal Guéret Creuse

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Une adaptation des célèbres contes de Grimm et de Perrault en ciné-concert.

Jazz, musique symphonique, épopée filmique, mélodies aux accents mozartiens ou encore samples électro, Contes et Silhouettes propose une traversée ludique et libre, à l’image de l’originalité créative de l’avant-gardiste Reiniger…

A partir de 4 ans. .

Cinéma 1 Rue du Sénéchal Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 26 44 cinema.senechal@gmail.com

