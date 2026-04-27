Ciné concert Hôtel Escale Marine Crozon

Crozon

Ciné concert

Hôtel Escale Marine 7 Rue de l’Atlantique Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:00:00

fin : 2026-05-02 21:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Concert Ciné-Doc de l’ensemble de clarinette Clarival sur le thème de le Belle époque, organisé par le Forum des Arts .

Hôtel Escale Marine 7 Rue de l’Atlantique Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 32 36 21 32

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English : Ciné concert

L’événement Ciné concert Crozon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime