Ciné concert Hôtel Escale Marine Crozon
Ciné concert Hôtel Escale Marine Crozon samedi 2 mai 2026.
Crozon
Ciné concert
Hôtel Escale Marine 7 Rue de l’Atlantique Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:00:00
fin : 2026-05-02 21:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Concert Ciné-Doc de l’ensemble de clarinette Clarival sur le thème de le Belle époque, organisé par le Forum des Arts .
Hôtel Escale Marine 7 Rue de l’Atlantique Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 32 36 21 32
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English : Ciné concert
L’événement Ciné concert Crozon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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