Ciné concert Dans les bois Poussignac

Ciné concert Dans les bois

Salle des fêtes Poussignac Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Sur scène, les compositions du trio Strasscardinal s’allient parfaitement au monde forestier tout en jeux de nuances et de timbres.

Dans ce documentaire, le réalisateur lithuanien Mindaugas Survila propose une immersion totale dans la vie sauvage, au plus près des habitants d’une des dernières forêts primaires de la Baltique. La bande son du film s’étire au gré de captations sonores naturelles. .

Salle des fêtes Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 43 22 29

