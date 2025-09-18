CINE CONCERT DAVID GILMOUR CINEMA LE REGENT Saint-Gaudens
CINE CONCERT DAVID GILMOUR CINEMA LE REGENT Saint-Gaudens jeudi 18 septembre 2025.
CINE CONCERT DAVID GILMOUR
CINEMA LE REGENT 17 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 20:00:00
fin : 2025-09-18 22:30:00
Date(s) :
2025-09-18
DAVID GILMOUR TOURNEE DU LUCK AND STRANGE SON GRAND RETOUR SUR SCÈNE !
Le maître du rock psychédélique vous entraîne dans une nuit envoûtante depuis les ruines majestueuses du Circus Maximus, à Rome, pour son grand retour sur scène après dix ans d’absence !
Le film du retour de David Gilmour en 2024 au Circus Maximus de Rome, dans le cadre de la tournée Luck and Strange , sa première depuis près de dix ans, a été réalisé par Gavin Elder, collaborateur de longue date de Gilmour. Le sublime spectacle, filmé avec pour toile de fond les ruines antiques de Rome, mêle des morceaux en solo issus du dernier album de David, Luck and Strange, dont une interprétation émouvante de Between Two Points avec Romany Gilmour, ainsi que des hymnes incontournables de Pink Floyd tels que Sorrow, High Hopes, Breathe, Time, Wish You Were Here et Comfortably Numb. En l’absence de nouvelles dates à venir, David Gilmour Live at the Circus Maximus, Rome est la meilleure et unique occasion de vivre sur grand écran la performance d’un maître en son art.
Durée 2h30
Tarif 19€ .
CINEMA LE REGENT 17 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com
English :
DAVID GILMOUR LUCK AND STRANGE TOUR: HIS GRAND RETURN TO THE STAGE!
The master of psychedelic rock takes you on a spellbinding night from the majestic ruins of Rome?s Circus Maximus, for his grand return to the stage after a ten-year absence!
German :
DAVID GILMOUR LUCK AND STRANGE TOUR: SEINE GROSSE RÜCKKEHR AUF DIE BÜHNE!
Der Meister des psychedelischen Rocks entführt Sie in eine betörende Nacht von den majestätischen Ruinen des Circus Maximus in Rom aus, wo er nach zehn Jahren Abwesenheit auf die Bühne zurückkehrt!
Italiano :
DAVID GILMOUR LUCK AND STRANGE TOUR: IL SUO GRANDE RITORNO SUL PALCO!
Il maestro del rock psichedelico vi accompagna in una notte incantata dalle maestose rovine del Circo Massimo di Roma, per il suo grande ritorno sul palco dopo dieci anni di assenza!
Espanol :
DAVID GILMOUR LUCK AND STRANGE TOUR: ¡SU GRAN REGRESO A LOS ESCENARIOS!
El maestro del rock psicodélico te lleva a una noche fascinante desde las majestuosas ruinas del Circo Máximo de Roma, en su gran regreso a los escenarios tras diez años de ausencia
L’événement CINE CONCERT DAVID GILMOUR Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE