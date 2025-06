Ciné-Concert de Mathieu Regnault – Dieuze 27 juin 2025 20:30

Moselle

Ciné-Concert de Mathieu Regnault 26 rue Bernard Dufort Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-27 20:30:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Concert de Mathieu Regnault

20h30

Vibrez au rythme de la musique en direct pendant la projection du filmTout public

0 .

26 rue Bernard Dufort

Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 03 22

English :

Concert by Mathieu Regnault

20h30

Vibrate to the rhythm of live music during the film screening

German :

Konzert von Mathieu Regnault

20h30

Vibrieren Sie im Rhythmus der Live-Musik während der Filmvorführung

Italiano :

Concerto di Mathieu Regnault

20h30

Vibrate al ritmo della musica dal vivo durante la proiezione del film

Espanol :

Concierto de Mathieu Regnault

20h30

Vibra al ritmo de la música en directo durante la proyección de la película

L’événement Ciné-Concert de Mathieu Regnault Dieuze a été mis à jour le 2025-06-12 par OT DU PAYS SAULNOIS