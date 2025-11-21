CINE CONCERT DE NANOUK L’ESQUIMAU Le Burgaud
CINE CONCERT DE NANOUK L’ESQUIMAU
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Plongez dans une expérience unique mêlant cinéma et musique en (re)découvrant le chef-d’œuvre du cinéma documentaire Nanouk l’Esquimau , accompagné en direct par des musiciens pour une projection vivante et immersive.
Ce ciné-concert exceptionnel vous invite à voyager au cœur du Grand Nord, sur les traces de Nanouk et de sa famille inuit, dans un univers de glace, de courage et de traditions. La bande-son jouée en live donnera une toute nouvelle dimension à ce film mythique de 1922, rendant chaque scène encore plus intense et poétique. Un moment suspendu entre image, son et émotion, à vivre en famille ou entre amis. Laissez-vous emporter par la beauté du silence polaire et la puissance du cinéma muet sublimé par la musique. Un voyage sensoriel à ne pas manquer ! 8 .
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com
English :
Immerse yourself in a unique experience combining cinema and music as you (re)discover the documentary masterpiece Nanouk l?Esquimau , accompanied by live musicians for a lively, immersive screening.
German :
Tauchen Sie ein in ein einzigartiges Erlebnis aus Film und Musik, indem Sie das Meisterwerk des Dokumentarfilms Nanouk der Eskimo (wieder-)entdecken, das von Musikern live begleitet wird.
Italiano :
Immergetevi in un’esperienza unica che unisce cinema e musica, (ri)scoprendo il capolavoro del cinema documentario Nanouk l’Esquimau , accompagnato da musicisti dal vivo per una proiezione vivace e coinvolgente.
Espanol :
Sumérjase en una experiencia única que combina cine y música (re)descubriendo la obra maestra del cine documental Nanouk l’Esquimau , acompañado de músicos en directo para una proyección animada y envolvente.
