Ciné-concert dès 3 ans ‘La Petite Taupe’ au 38Riv Jazz Club – Festival Jazz Sur Seine 2025 38Riv Jazz Club Paris mercredi 22 octobre 2025.

Ainsi Raphaël Schwab et Marc Benham ont été bercés par celui-ci, avant de le transmettre à leur tour à leurs enfants.

Compositeurs poétiques et fantasques, ils signent une bande son originale à l’image de leur univers artistique. Avec un instrumentarium insolite, alliant la contrebasse au synthétiseur Moog, le piano, les sifflets, appeaux et autres flûtes à coulisse et avec la complicité de Stéphan Caracci au vibraphone, les musiciens écrivent une bande son récréative et onirique, qui suit de près les pérégrinations de la Petite Taupe dans son environnement bigarré. Pour les petits et les grands !

Marc Benham : piano, orgue

Stéphan Caracci : vibraphone

Raphaël Schwab : contrebasse

Tout public à partir de 3 ans.

Ouverture des portes 30 minutes avant.

Réservations vivement conseillées.

Autour du concert : atelier autour de l’improvisation et la composition de musique à l’image.

Dans le cadre des festivals Graines de jazz et Jazz sur Seine 2025.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Ciné-concert jeune public — La Petite Taupe, adorable dessin animé muet créé en 1957 dans ce qui fût encore la Tchécoslovaquie, a traversé les époques et les générations grâce à ses couleurs chamarrées et ses épisodes aussi amusants que réconfortants.

Le mercredi 22 octobre 2025

de 14h00 à 15h15

Le mercredi 22 octobre 2025

de 11h00 à 12h15

payant

Tarif en ligne : 13 euros

Tarif sur place : 15 euros.

Public enfants et adultes. A partir de 3 ans.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com