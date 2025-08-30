Ciné-concert dessiné Cœur Gruyère Place des fontaines Doué-en-Anjou

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Écrit à quatre mains, entre musique et dessins, Cœur Gruyère est un ciné-concert dessiné qui laisse une grande place à l’imagination.

Gruyère, drôle de créature mi-louve mi-lapin jaune poussin, vit avec un trou à la place du cœur. Poursuivie par une boule noire envahissante, elle part en quête de complétude. Cinq tableaux numériques dessinés en direct l’accompagnent dans ce voyage onirique où réalité et imaginaire se mêlent.

Entre lampignons, caverne de coussins et escaliers- tentacules, Gruyère traverse ses émotions et affronte ses peurs.

La musique cinématographique soutient ce parcours poétique et sensible vers la reconstruction de soi et la naissance d’un cœur nouveau.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 1er mars 2026 de 15h30 à 16h15.

Lundi 2 mars 2026 de 10h à 10h45 et de 14h30 à 15h15. .

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

Written by four hands, between music and drawings, C?ur Gruyère is a drawn ciné-concert that leaves much to the imagination.

German :

Vierhändig geschrieben, zwischen Musik und Zeichnungen, ist C?ur Gruyère ein gezeichnetes Filmkonzert, das viel Platz für die Fantasie lässt.

Italiano :

C?ur Gruyère è un ciné-concert con disegni e musica, scritto a quattro mani e che lascia ampio spazio all’immaginazione.

Espanol :

Cœur Gruyère es un cine-concierto con dibujos y música, escrito a cuatro manos y que deja mucho margen a la imaginación.

