Ciné concert du Parfum d’Irak dans le cadre du mois du Documentaire Médiathèque intercommunale Montélimar-agglomération Montélimar

Ciné concert du Parfum d’Irak dans le cadre du mois du Documentaire
Médiathèque intercommunale Montélimar-agglomération 16 Av. du Général de Gaulle, 26200 Montélimar Montélimar Drôme
Début : 2025-11-05 18:00:00
fin : 2025-11-05 20:00:00
2025-11-05
Projection de Parfum d’irak de Léonard Cohen, en ciné concert performé par le compositeur du film Pierre Bertaud du Chazaud, dans le cadre du mois du documentaire.
En partenariat avec l’université populaire.
English :
Screening of Leonard Cohen’s Parfum d’irak, in a ciné concert performed by the film’s composer, Pierre Bertaud du Chazaud, as part of Documentary Month.
In partnership with the Université Populaire.
German :
Vorführung von Leonard Cohens Parfum d’irak als Filmkonzert mit dem Komponisten des Films: Pierre Bertaud du Chazaud, im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms.
In Partnerschaft mit der Volkshochschule.
Italiano :
Proiezione di Parfum d’irak (Profumo dell’Iraq) di Leonard Cohen, con un concerto ciné eseguito dal compositore del film: Pierre Bertaud du Chazaud, nell’ambito del Mese del Documentario.
In collaborazione con l’Université Populaire.
Espanol :
Proyección de Parfum d’irak (Perfume de Iraq) de Leonard Cohen, en un ciné concert interpretado por el compositor de la película: Pierre Bertaud du Chazaud, en el marco del Mes del Documental.
En colaboración con la Universidad Popular.
